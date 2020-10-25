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17:02   25 Октября 2020
Политика

Президент РФ счел необоснованными слова Байдена на дебатах

Президент РФ счел необоснованными слова Байдена на дебатах

Президент России Владимир Путин в эфире "России-1" дал оценку выступлению кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, который утверждал, что РФ якобы причастна к смерти американских военных в Афганистане.

Тему поднял журналист Павел Зарубин, который имел возможность взять интервью у российского лидера. Полный комментарий Путина доступен на видео.

Глава российского государства заметил, что для него совершенно непонятно, как американский политик мог такое произнести. Сами слова Байдена, по мнению Путина, не просто странные, но и необоснованные.

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