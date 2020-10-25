Отказ об отставке таиландского премьера спровоцировал митинги в Бангкоке

Очередная демонстрация прошла около торгового зала Central World в Бангкоке. Участники акции собрались в связи с отказом премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Очередная демонстрация прошла около торгового зала Central World в Бангкоке. Участники акции собрались в связи с отказом премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Антиправительственные акции начались одновременно в нескольких провинциях. Организаторы объявили о мероприятии через социальные сети за 18 часов до начала. Протестующие собрались в связи с отказом премьер-министра Таиланда уйти в отставку.

Мирные демонстрации в Таиланде начались 14 октября. Координаторы акции заявили, что митинги будут продолжаться, пока власти не выполнят требования граждан. Они хотят, чтобы премьер-министр подал в отставку, изменений в конституции и реформирования монархии. Протестующие 21 октября передали заявление с требованием отставки Чан-Оча, которое необходимо было подписать в течение трех дней.