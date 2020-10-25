Следствие возбудило уголовное дело после гибели детей при пожаре в Воронеже

После гибели двух детей во время пожара в Воронежской области было возбуждено уголовное дело.

После гибели двух детей во время пожара в Воронежской области было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" было возбуждено в связи с несчастным случаем — гибелью двух мальчиков во время пожара в Воронежской области.

Детей в возрасте четырех и семи лет нашли мертвыми на месте пожара в жилом доме в селе Шуриновка Богучарского района. Загоревшийся дом принадлежал двум хозяевам. Приехавшие тушить пламя специалисты справились с работой меньше чем за час.

Однако огонь за это время сумел серьезно повредить дом. Расследование находится под контролем руководителя регионального следственного управления Кирилла Левита, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Воронежской области.