Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:14   25 Октября 2020
Политика

МИД Греции назвал незаконной новую сейсморазведку Турции в Средиземноморье

МИД Греции назвал незаконной новую сейсморазведку Турции в Средиземноморье

Турция нарушает международное законодательство новым морским оповещением Nevtex, пишет ТАСС со ссылкой на греческое Министерство обороны.

Судно Oruc Reis, сопровождаемое боевыми кораблями и принадлежащее туркам, приступит к сейсморазведке в районе континентального шельфа Греции южнее острова Родос, о чем было составлено морское оповещение, которое в Афинах посчитали нарушением международного права, передает агентство.

Выпуск оповещения Nevtex является незаконным, отметили в МИД Греции. Сейсмические исследования, которые планирует провести Анкара, также являются неправомерными и доказывают приверженность Турции эскалации напряженности в регионе и нарушению международных законов, добавили в министерстве.

"Она (Турция — прим. ред.) ведет себя как государство - изгой, которое хочет дестабилизировать регион и резко повысить напряженность. Это незаконное действие мешает любой попытке деэскалации", — говорится в заявлении греческого МИД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#турция #греция #родос #сейсморазведка #Oruc Reis

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров