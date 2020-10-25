МИД Греции назвал незаконной новую сейсморазведку Турции в Средиземноморье

Турция нарушает международное законодательство новым морским оповещением Nevtex, пишет ТАСС со ссылкой на греческое Министерство обороны.

Турция нарушает международное законодательство новым морским оповещением Nevtex, пишет ТАСС со ссылкой на греческое Министерство обороны.

Судно Oruc Reis, сопровождаемое боевыми кораблями и принадлежащее туркам, приступит к сейсморазведке в районе континентального шельфа Греции южнее острова Родос, о чем было составлено морское оповещение, которое в Афинах посчитали нарушением международного права, передает агентство.

Выпуск оповещения Nevtex является незаконным, отметили в МИД Греции. Сейсмические исследования, которые планирует провести Анкара, также являются неправомерными и доказывают приверженность Турции эскалации напряженности в регионе и нарушению международных законов, добавили в министерстве.