МИД Греции назвал незаконной новую сейсморазведку Турции в Средиземноморье
Турция нарушает международное законодательство новым морским оповещением Nevtex, пишет ТАСС со ссылкой на греческое Министерство обороны.
Судно Oruc Reis, сопровождаемое боевыми кораблями и принадлежащее туркам, приступит к сейсморазведке в районе континентального шельфа Греции южнее острова Родос, о чем было составлено морское оповещение, которое в Афинах посчитали нарушением международного права, передает агентство.
Выпуск оповещения Nevtex является незаконным, отметили в МИД Греции. Сейсмические исследования, которые планирует провести Анкара, также являются неправомерными и доказывают приверженность Турции эскалации напряженности в регионе и нарушению международных законов, добавили в министерстве.
"Она (Турция — прим. ред.) ведет себя как государство - изгой, которое хочет дестабилизировать регион и резко повысить напряженность. Это незаконное действие мешает любой попытке деэскалации", — говорится в заявлении греческого МИД.