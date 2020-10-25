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16:09   25 Октября 2020
Политика

Жириновский выступил против незаконных митингов в Белоруссии

Жириновский выступил против незаконных митингов в Белоруссии

Антигосударственные акции в Белоруссии могут привести к людским и экономическим потерям. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет издание РИА Новости.

Противники действующего руководства Белоруссии запланировали провести в стране "марш народного ультиматума". Жириновский выразил надежду, что в республике будут приниматься все действия в рамках закона для предотвращения любых попыток захвата государственных учреждений.

"Мы категорически против того, чтобы завтра в Белоруссии кто-то совершал действия, которые могли бы привести к экономическим потерям, людским потерям", — сказал глава ЛДПР.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее выставила "ультиматум" властям республики. Она потребовала отставки руководителя страны Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных. Срок для исполнения условий Тихановской истекает 25 октября.

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#жириновский #белоруссия #лукашенко

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