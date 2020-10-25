Явка избирателей на местных выборах Украины составляет 13,5%

Явка избирателей на местных выборах, которые проходят на Украине, составляет 13,5%. Об этом сообщают общественные деятели.

Явка избирателей на местных выборах, которые проходят на Украине, составляет 13,5%. Об этом сообщают общественные деятели.

Местные выборы на Украине начались 25 октября в 8:00 утра по киевскому времени. Украинцы избирают депутатов в районные и областные советы, а также глав территориальных громад. Также в стране проводится опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Гражданам предлагается ответить на пять вопросов.