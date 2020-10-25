Перебои с мобильным интернетом фиксируются в Минске

Проблемы с использованием мобильного интернета начались в Минске. Затруднения испытывают пользователи двух крупнейших операторов связи, пишет РИА Новости.

Проблемы с использованием мобильного интернета начались в Минске. Затруднения испытывают пользователи двух крупнейших операторов связи, пишет РИА Новости.

Люди не имеют возможности открыть сайты и обновить информацию в мессенджерах. Проблема существует как в центре столицы Белоруссии, так и на ее окраине. Один из операторов заявил, что ограничения действуют на фоне мероприятий государственных органов по обеспечению национальной безопасности.

Ухудшения качества связи обусловлено распоряжением уполномоченных госорганов. У некоторых абонентов сервис либо потерял в качестве, либо временно недоступен. Об этом сообщили во второй организации. В то же время жители Минска начали закупаться макаронами, солью и крупами, рассказали журналисты.