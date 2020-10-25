Армия Ирана провела учения рядом с Арменией и Азербайджаном

Военнослужащие Ирана провели учения у границы с Арменией и Азербайджаном, задействовав пехоту, артиллерию и беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Ирана.

Военнослужащие Ирана провели учения у границы с Арменией и Азербайджаном, задействовав пехоту, артиллерию и беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Ирана.

По данным агентства, военные учения прошли в северо-западных приграничных районах Ирана. В сообщении не уточняется, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе эта страна граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Иранская армия также не сообщает цель проведения учений. Ранее в Тегеране сообщали, что власти страны усиливают охрану своих границ в связи с тем, что на ее территорию попадают ракеты и снаряды из района карабахского конфликта.