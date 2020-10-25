Time изменил логотип для привлечения внимания к выборам в США

Еженедельник Time отметил выборы президента США сменой логотипа. Это произошло впервые за 100 лет, сообщил RT в Telegram-канале.

Еженедельник Time отметил выборы президента США сменой логотипа. Это произошло впервые за 100 лет, сообщил RT в Telegram-канале.

Вместо привычного названия журнала новый выпуск называется Vote ("Голосуй").

На страницах журнала разместили инструкцию, как безопасно проголосовать на избирательных участках во время пандемии.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. За главный пост в стране будут соперничать действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Также американцы в этот день будут выбирать вице-президента, членов Палаты представителей и часть состава Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.