Почему ядерные державы бойкотируют ДЗЯО

Ядерное оружие определяет мировой баланс, выступая сдерживающим фактором, подчеркивает военный эксперт Алексей Леонков.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. Однако министр обороны Японии Нобуо Киси усомнился в эффективности документа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в городе Ямагути.

«В этом договоре не участвуют ядерные державы, в связи с чем я не могу не испытывать сомнения в его эффективности», — цитирует главу ведомства агентство Kyodo.

Документ предполагает полный отказ государств от разработки, испытаний, производства, накопления, а также применения или угрозы использования ядерного оружия. Кроме того, государствам-участникам ДЗЯО запрещается размещать на своей территории оружие с ядерными боезарядами, которые принадлежит другим странам.

В день 75-летия Организации Объединенных Наций Договор о запрещении ядерного оружия получил 50-ю ратификацию, что открывает путь для его вступления в силу через 90 дней - 22 января 2021 года. pic.twitter.com/AQ7OLTONwy — ООН (@UnitedNationsRU) October 25, 2020

Позиция ядерных держав

Все ядерные державы, включая Россию, а также страны НАТО, бойкотируют Договор. Еще в 2019 году МИД РФ назвал разработку ДЗЯО ошибкой. В ведомстве подчеркивали, что такая инициатива не способствует ядерному разоружению.

«Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно, я бы сказал, аррогантными методами, на которых основывается этот документ», — говорил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что ядерное оружие определяет мировой баланс сил. Именно благодаря ему 75 лет не происходило таких глобальных боевых действий, как Вторая мировая война.

«Когда предлагают отказаться от ядерного оружия и в качестве гаранта сдерживания использовать обычное оружия — это, как говорится, "от лукавого". Все знают, что по количеству обычных вооружений страны США и НАТО лидеры. Никакого баланса не будет. Поэтому ядерное оружие по-прежнему остается в качестве такого фактора сдерживания, несмотря на то, что американцы пытаются понизить его статус и говорят о локальном применении оружия», — объяснил Леонков.

Ранее ратификацию ДЗЯО прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев. В интервью РИА Новости он заявил, что ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях. Он отметил, что ряд государств все еще «откровенно стремится к единоличному лидерству, не чураясь и военной силы», включая ее применение и угрозу. Именно по этой причине Россия не участвует в ДЗЯО — время не пришло, убежден Косачев.

Впрочем, США тоже выступают против Договора. Как пишет Associated Press, Вашингтон призывает страны, ратифицировавшие ДЗЯО, отказаться от решения. По данным агентства, Соединенные Штаты считают, что государства сделали стратегическую ошибку.

Ядерная угроза

Япония, как единственное государство, ставшее жертвой ядерной бомбардировки, активно выступает за ядерное разоружение, напомнил Алексей Леонков. Высшее руководство страны не раз выражало надежду на мир «без ядерного оружия».

«К сожалению или к счастью, мир сложился так. Если бы не было баланса, гораздо больше было бы войн. Если бы не было договоров ограничивающих испытания, ограничивающих распространение оружия, то все было бы по-другому», — убежден военный эксперт.

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), статусом ядерных держав обладают пять стран — так называемые «старые» члены клуба. Однако теперь ядерное оружие есть у Индии, Пакистана, и, предположительно, Израиля, которые отказались подписать ДНЯО. Северная Корея ратифицировала документ, но отозвала подпись после конфликта с МАГАТЭ. В ближайшее время ядерное оружие может появиться и у других государств, допускает Леонков.

«Пример Северной Кореи показывает, что наличие "ядерной дубинки" защищает от агрессии другого государства. Такой пример — очень заманчивый и может иметь некое распространение. Сейчас научно-технический прогресс ушел далеко, и создать ядерную бомбу могут попытаться самые разные страны», — резюмировал собеседник издания.

История вопроса

Договор о запрещении ядерного оружия подписали в ООН в июле 2017 года. Страны-члены НАТО отказались примкнуть к соглашению.

К 24 октября 2020 года соглашение ратифицировали Антигуа и Барбуда, Австрия, Бангладеш, Белиз, Ботсвана, Боливия, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Доминика, Гайана, Гамбия, Ватикан, Ирландия, Казахстан, Кирибати, Коста-Рика, Куба, Лесото, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Острова Кука, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фиджи, Эквадор, Южная Африка и Ямайка. Гондурас стал последней, 50-й страной, ратифицировавшей соглашение.