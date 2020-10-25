Дети умершего главы Samsung заплатят миллиардные налоги на наследство

Детям скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи придется заплатить рекордно высокие налоги на наследство, сообщает агентство Yonhap. Сейчас его семья входит в число самых богатых людей мира.

Детям скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи придется заплатить рекордно высокие налоги на наследство, сообщает агентство Yonhap. Сейчас его семья входит в число самых богатых людей мира.

Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался в воскресенье в Сеуле. Он занял пост второго председателя Samsung в 1987 году после своего отца Ли Бен Чхоля. Известно, что похороны пройдут в семейном кругу.

Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, он владел 4,18% акций и 0,08% привилегированных акций флагманской компании группы Samsung Electronics. У него также были 29,76% облигаций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01% активов Samsung SDS и 2,88% акций Samsung C&T Corp.

Наследники Ли Гон Хи заплатят около 10 триллионов вон в качестве налогов на наследство. Вероятно, семье покойного главы Samsung Group придется выплачивать огромную сумму по частям в течение пяти лет.