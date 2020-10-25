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14:47   25 Октября 2020
Общество

Дети умершего главы Samsung заплатят миллиардные налоги на наследство

Дети умершего главы Samsung заплатят миллиардные налоги на наследство

Детям скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи придется заплатить рекордно высокие налоги на наследство, сообщает агентство Yonhap. Сейчас его семья входит в число самых богатых людей мира.

Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался в воскресенье в Сеуле. Он занял пост второго председателя Samsung в 1987 году после своего отца Ли Бен Чхоля. Известно, что похороны пройдут в семейном кругу.

Ли Гон Хи оставил после себя большое наследство, он владел 4,18% акций и 0,08% привилегированных акций флагманской компании группы Samsung Electronics. У него также были 29,76% облигаций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01% активов Samsung SDS и 2,88% акций Samsung C&T Corp.

Наследники Ли Гон Хи заплатят около 10 триллионов вон в качестве налогов на наследство. Вероятно, семье покойного главы Samsung Group придется выплачивать огромную сумму по частям в течение пяти лет.

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