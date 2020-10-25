Турецкие СМИ намеренно публикуют фейки об отношении к мусульманам в РФ

Турецкий телеканал "TRT на русском" распространяет искаженную информацию о жизни мусульман в РФ в попытке разжечь межнациональную рознь. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Турецкий телеканал "TRT на русском" распространяет искаженную информацию о жизни мусульман в РФ в попытке разжечь межнациональную рознь. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

СМИ в сентябре сообщали о задержании гражданина Артура Русяева в Калининграде. Он попал под арест за продажу наркотиков. Канал TRT преподнес эту новость как задержание инициатора проекта главной мечети ВС, который подразумевает строительство религиозного сооружения на территории РФ.

"Хочешь строить мечети в России? Получи срок за наркотики!", — гласит заголовок к материалу о Русяеве в Telegram-канале "TRT на русском".

Жизнь мусульман в России тоже преподносится в искаженном виде. Ведущий TRT в одном из сюжетов рассказывает о якобы "притеснении мусульманского сообщества" путем запретов на хиджаб для студентов. Однако представители телеканала в итоге признались, что медицинское учебное заведение лишь попросило, чтобы традиционная одежда была белого цвета.