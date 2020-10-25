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14:39   25 Октября 2020
Политика

Активистка сверкнула голыми бедрами перед Зеленским в Киеве

Активистка сверкнула голыми бедрами перед Зеленским в Киеве

Активистка показала обнаженные гениталии президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он вместе с супругой шел на избирательный участок для голосования на местных выборах. Об этом пишут "Известия".

Когда Зеленский подходил к участку, из толпы выскочила девушка, задрала юбку, под которой не оказалось нижнего белья. На изнанке юбки была надпись: "Zexist", что означает "президент, который позволяет себе сексистские высказывания в сторону представительниц прекрасного пола", пишет издание.

Активистку оттащила охрана украинского лидера. По предварительной информации, девушка является участницей движения Femen.

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#украина #активистка #зеленский

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