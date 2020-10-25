Активистка сверкнула голыми бедрами перед Зеленским в Киеве

Активистка показала обнаженные гениталии президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он вместе с супругой шел на избирательный участок для голосования на местных выборах. Об этом пишут "Известия".

Активистка показала обнаженные гениталии президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он вместе с супругой шел на избирательный участок для голосования на местных выборах. Об этом пишут "Известия".

Когда Зеленский подходил к участку, из толпы выскочила девушка, задрала юбку, под которой не оказалось нижнего белья. На изнанке юбки была надпись: "Zexist", что означает "президент, который позволяет себе сексистские высказывания в сторону представительниц прекрасного пола", пишет издание.

Активистку оттащила охрана украинского лидера. По предварительной информации, девушка является участницей движения Femen.