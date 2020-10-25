Расследования о якобы вмешательстве России в американские избирательные процессы оказались провальными, заявил глава РФ Владимир Путин.

Расследования о якобы вмешательстве России в американские избирательные процессы оказались провальными, заявил глава РФ Владимир Путин.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер доказал только одно – Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в выборы США.

"Они привели к тому, что было констатировано отсутствие доказательств вмешательства России", — добавил Владимир Путин.

Напомним, Москва неоднократно отвергала все обвинения в российском вмешательстве во внутренние дела США и в попытках повлиять на ход американских выборов. Редакция Федерального агентства новостей в связи с этим провела собственное расследование о мнимом вмешательстве.

В 2016 году на пост спецпрокурора назначили Роберта Мюллера. За два года он не смог найти связь Москвы и Трампа. Американские налогоплательщики в результате заплатили из своего кармана более 30 млн долларов. Итогом работы Мюллера стал провал дела и уход с должности.

Еще одним поводом для отставки Мюллера стала победа компании "Конкорд кейтеринг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг" в суде против американской прокуратуры. Юристы российского предпринимателя Евгения Пригожина доказали несостоятельность расследования Мюллера. Доводы и домыслы экс-спецпрокурора оказались не просто слабыми, но и надуманными.