Фонд развития САР собрал пожертвования для пострадавших от пожаров сирийцев

Представители Фонда развития САР сообщили о финальной стадии акции по сбору средств для сирийцев, которые пострадали от пожаров в стране. Всего удалось собрать шесть миллиардов сирийских фунтов, пишет Федеральное агентство новостей.

Представители Фонда развития САР сообщили о финальной стадии акции по сбору средств для сирийцев, которые пострадали от пожаров в стране. Всего удалось собрать шесть миллиардов сирийских фунтов, пишет Федеральное агентство новостей.

Согласно полученной информации, пожертвования направят сирийским семьям, которые пострадали от пожаров в регионах Тартус, Латакия, Хомс и Хама. Подобная инициатива стала дополнительной помощью к субсидиям, которые были утверждены правительством Сирии.

Лидер республики Башар Асад ранее подписал распоряжение о выделении пострадавшим гражданам дополнительных средств. Плюс ко всему, сирийцы освобождены от уплаты штрафов и просроченных кредитных платежей.