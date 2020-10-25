Новый двигатель для Су-57 позволит ему летать десятки лет

Истребитель пятого поколения Су-57 вскоре получит новые двигатели, которые будут ему служить до 50 лет, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Евгений Марчукова в интервью "Звезде".

Истребитель пятого поколения Су-57 вскоре получит новые двигатели, которые будут ему служить до 50 лет, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Евгений Марчукова в интервью "Звезде".

Генеральный конструктор Евгений Марчуков заметил, что время работы двигательной установки составляет от 30 до 50 лет службы. Его характеристики даже превосходят требуемые для пятого поколения и скорее относятся к 5+, считает он.

"Главное — это удельная тяга, удельный расход и удельный вес", — заметил конструктор.

Двигатели самолета Су-35 не имеют ничего общего с новой разработкой, подчеркнул Марчуков. По его словам, установки Су-35 и Су-57 крайне далеки друг от друга. Планируется передать для ВКС России первый серийный образец нового истребителя до конца 2020 года. Согласно плану, к 2028 году в составе российской армии их должно быть уже 76.