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13:38   25 Октября 2020
Политика

Путин не исключил возможности военного союза России и Китая

Путин не исключил возможности военного союза России и Китая

Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, но в Москве этого не исключают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что по его мнению, Россия и Китай не нуждаются в создании такого союза, но в теории появление такого объединения можно представить. Путин также обратил внимание, что сотрудничество Москвы и Пекина в военно-технической сфере повышает оборонную способность КНР.

"Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", — добавил глава государства.

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#россия #путин #китай #военный союз

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