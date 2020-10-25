13:38 25 Октября 2020Политика
Путин не исключил возможности военного союза России и Китая
Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, но в Москве этого не исключают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.
Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, но в Москве этого не исключают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.
При этом глава государства подчеркнул, что по его мнению, Россия и Китай не нуждаются в создании такого союза, но в теории появление такого объединения можно представить. Путин также обратил внимание, что сотрудничество Москвы и Пекина в военно-технической сфере повышает оборонную способность КНР.
"Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", — добавил глава государства.