Путин не исключил возможности военного союза России и Китая

Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, но в Москве этого не исключают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

Россия не нуждается в военном союзе с Китаем, но в Москве этого не исключают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что по его мнению, Россия и Китай не нуждаются в создании такого союза, но в теории появление такого объединения можно представить. Путин также обратил внимание, что сотрудничество Москвы и Пекина в военно-технической сфере повышает оборонную способность КНР.