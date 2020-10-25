Президент и премьер-министр РФ поздравили работников таможенной службы

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили работников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает ТАСС.

ФТС укрепила свой потенциал и выросла в современную структуру, которая защищает национальные интересы страны, отметил президент. Глава государства также подчеркнул важную роль службы в развитии экономики. Работа ФТС пополняет бюджет, ведет борьбу с контрабандной деятельностью, добавил Путин. Президент также отметил, что таможенникам предстоит создать условия для экспорта российской продукции и совершенствовать формы и виды контроля.

Мишустин подчеркнул, что таможенная служба является одним и важнейших государственных институтов. Сейчас ФТС России одна из самых больших в мире. Сотрудники службы обеспечивают улучшение инвестиционного климата и конкурентоспособности экономики РФ. Также он отметил работу, которая направлена на выявление контрафактной и фальсифицированной продукции.