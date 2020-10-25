Руководитель ДНР поздравил граждан с Днем Государственного флага

День Государственного флага является особо значимой датой для всех, кто дорожит своей родиной. Об этом говорится в поздравлении главы ДНР Дениса Пушилина жителям республики, опубликованном на официальном сайте руководителя страны.

День Государственного флага является особо значимой датой для всех, кто дорожит своей родиной. Об этом говорится в поздравлении главы ДНР Дениса Пушилина жителям республики, опубликованном на официальном сайте руководителя страны.

Государственный флаг является самоотверженностью гражданского населения в героической истории Донбасса, отметил Пушилин. Он назвал знак государства символом борьбы за независимость.

"И никто, кроме нас, не посмеет решать судьбу Донбасса. Это право только тех, кто здесь живет и трудится", — подчеркнул Пушилин.

День Государственного флага отмечается в ДНР 25 октября. Официальный символ республики утвержден в 2018 году.