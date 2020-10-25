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13:07   25 Октября 2020
Политика

Киргизские партии оповестили ЦИК об участии в парламентских выборах

Киргизские партии оповестили ЦИК об участии в парламентских выборах

Киргизские политические партии уведомили избирательную комиссию о намерении принять участие в парламентских выборах. Об этом проинформировали представители Центризбиркома, сообщает ТАСС.

Согласно полученной информации, в предстоящих парламентских выборах планируют принять участие 48 политических объединений. Центризбирком Киргизии получил соответствующие уведомления от партий, которые намерены пройти в парламент.

Стоит отметить, что киргизский ЦИК ранее утвердил дату проведения выборов в парламент. Избирательный процесс состоится 20 декабря текущего года. Выборы главы республики запланированы на 10 января 2021 года.

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#выборы #киргизия #парламент #цик

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