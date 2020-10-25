Армения располагает данными о присутствии турецкого спецназа в НКР

Ереван, 25 октября. Генпрокуратура Армении заявила о фактических доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Ереван, 25 октября. Генпрокуратура Армении заявила о фактических доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Ранее о том, что Анкара активно помогает Баку, предоставляя азербайджанской стороне беспилотники и другое вооружение, указывал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, по его данным, Турция задействовала в боях с НКР иностранных наемников.

Накануне стало известно о телефонном разговоре лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Эрдоган выразил благодарность Баку за "освобождении территорий".

Напомним, обстановка в регионе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в боевых действиях. 10 и 18 октября стороны заключали перемирие, но оба раза практически сразу заявляли о нарушениях и возобновлении обстрелов.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе,