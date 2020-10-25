Политолог Фесенко назвал местные выборы на Украине "прелюдией"

Некоторые политические партии Украины решили выдвинуть своих кандидатов на местные выборы, чтобы подготовиться к ранней избирательной кампании в Верховную раду. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко, пишет "Украина.ру".

Некоторые политические партии Украины решили выдвинуть своих кандидатов на местные выборы, чтобы подготовиться к ранней избирательной кампании в Верховную раду. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко, пишет "Украина.ру".

По словам руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, ряд членов партий таким образом надеются реабилитироваться. Другие расценивают местные выборы на Украине в качестве "прелюдии" к обновлению Рады. Избирательная кампания в парламент может стартовать ранее запланированного срока.

Эксперт полагает, что многие хотят потеснить украинского лидера Владимира Зеленского. Эти силы в случае своей победы неизбежно попытаются инициировать кризис политического характера.

Фесенко добавил, что кандидаты переоценивают собственные шансы. Однако следует дождаться итогов избирательной кампании.