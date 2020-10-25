Председатель парламента Словакии пострадал в ДТП с лимузином

Спикер парламента Словакии Борис Коллар получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии с лимузином в Братиславе, передает телеканал Markiza.

Спикер парламента Словакии Борис Коллар получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии с лимузином в Братиславе, передает телеканал Markiza.

Официальной информации о характере травм Коллара пока нет. По предварительным данным, шофер-охранник лимузина спикера не справился с управлением транспортного средства на высокой скорости и допустил столкновение с легковым автомобилем, сообщает Markiza.

В результате аварии пострадали четыре человека. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали трех человек, включая председателя парламента.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку данных по факту произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.