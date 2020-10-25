ДНР не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ не нарушали режим прекращения огня в минувшие сутки.

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ не нарушали режим прекращения огня в минувшие сутки.

Также отмечается, что украинской стороной соблюдались условия перемирия. Об этом пишет ДАН.

"За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении СЦКК.

Некоторое время назад украинские военные пять раз открывали огонь, используя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Новые договоренности в Донбассе действуют с 27 июля 2020 года. Введены меры по усилению контроля за прекращением огня. По подписанным договоренностям запрещается применение любого вида оружия, перемещение техники к линии соприкосновения, инженерные работы, а также использование беспилотников.