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12:01   25 Октября 2020
Армия

ДНР не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки

ДНР не зафиксировала обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ не нарушали режим прекращения огня в минувшие сутки.

Также отмечается, что украинской стороной соблюдались условия перемирия. Об этом пишет ДАН.

"За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении СЦКК.

Некоторое время назад украинские военные пять раз открывали огонь, используя минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Новые договоренности в Донбассе действуют с 27 июля 2020 года. Введены меры по усилению контроля за прекращением огня. По подписанным договоренностям запрещается применение любого вида оружия, перемещение техники к линии соприкосновения, инженерные работы, а также использование беспилотников.

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#всу #днр #донецк

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