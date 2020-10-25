Политолог Давидюк предложил обновить "прошивку" Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский был похож на новый iPhone, однако сейчас вернулся "к самой первой версии со старой прошивкой". Такую точку зрения выразил кандидат политических наук Николай Давидюк. Об этом пишет издание "Украина.ру".

Президент Украины Владимир Зеленский был похож на новый iPhone, однако сейчас вернулся "к самой первой версии со старой прошивкой". Такую точку зрения выразил кандидат политических наук Николай Давидюк. Об этом пишет издание "Украина.ру".

Давидюк отметил, что украинский лидер "заходил" как человек, который разбирается в современных трендах. По его мнению, сегодня Зеленский демонстрирует отсутствие свежих идей.

"Если Зеленский заходил, как новый iPhone, там, 10-11, то сегодня он вернулся к самой старой версии, причем, еще и со старой прошивкой", — сказал политолог.

Политический эксперт считает, что причина нынешней политики Зеленского связана с нехваткой кадров, которые способны выступать с новыми инициативами.