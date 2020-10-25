Ученые обеспокоены "мусорным следом" пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нарушила планы экологов по переработке пластика в 2020 году. Человечество не только остановилось в утилизации отходов, но и собрало большое количество нового мусора, передает Экосфера.пресс.

Пандемия коронавируса нарушила планы экологов по переработке пластика в 2020 году. Человечество не только остановилось в утилизации отходов, но и собрало большое количество нового мусора, передает Экосфера.пресс.

Порядка 130 млн защитных масок и примерно 65 млн пар медицинских перчаток каждый месяц используют в мире, предполагают специалисты. Эти предметы относятся к неразлагаемым отходам, и при попадании в океан количество этих отходов может превысить число обитаемых там рыб уже через 30 лет, говорится в публикации.

Существующие технологии по утилизации и переработке отходов бесполезны в сложившейся ситуации, констатировали экологи. Только новые инновационные разработки помогут человечеству справиться с "мусорным следом" пандемии коронавируса.