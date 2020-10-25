Модель Брук Шилдс рассказала, как быть красивой в 55 лет

Американская модель и актриса Брук Шилдс рассказала в интервью изданию People как носить откровенные наряды в 55 лет и не стесняться сниматься в купальнике.

Американская модель и актриса Брук Шилдс рассказала в интервью изданию People как носить откровенные наряды в 55 лет и не стесняться сниматься в купальнике.

Недавно манекенщица заключила контракт с популярным модельным агентством IMG Models. Теперь она снимается в откровенных купальных костюмах и выглядит абсолютно уверенной на фото. При этом ее тело не выглядит хрупким, она скорее спортивного телосложения. Поддерживать форму Шилдс помогает спорт. Модель рассказала журналистам, что примерить более смелый фасон ей помогли дочери.

"На мне был закрытый купальный костюм с большим количеством ткани. Мои дочери сказали, что я выгляжу смешно", — поделилась Шилдс.

Знаменитость чувствует себя в расцвете сил и призывает других женщин ее возраста не стесняться своих лет. 55-летней Шилдс кажется, что ее жизнь только начинается.