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10:56   25 Октября 2020
Происшествия

Двухлетняя девочка упала в трехметровый колодец в Барнауле

Двухлетняя девочка упала в трехметровый колодец в Барнауле

Спасатели в Барнауле вытащили двухлетнюю девочку из колодца ливневой канализации. Ребенок упал в люк во время прогулки с бабушкой в парковой зоне.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что диспетчеру поступила информация о провалившемся в колодец ребенке, подававшем признаки жизни. Отмечается, что колодец больше 3 м и ситуация могла быть плачевна. В итоге спасатели спустились в канализацию и вытащили девочку.

На месте происшествия вместе со спасателями работала бригада скорой помощи. Сотрудники МЧС передали девочку медикам. При осмотре у нее диагностировали перелом височной кости головы, проводится доследственная проверка.

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