Двухлетняя девочка упала в трехметровый колодец в Барнауле

Спасатели в Барнауле вытащили двухлетнюю девочку из колодца ливневой канализации. Ребенок упал в люк во время прогулки с бабушкой в парковой зоне.

Спасатели в Барнауле вытащили двухлетнюю девочку из колодца ливневой канализации. Ребенок упал в люк во время прогулки с бабушкой в парковой зоне.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что диспетчеру поступила информация о провалившемся в колодец ребенке, подававшем признаки жизни. Отмечается, что колодец больше 3 м и ситуация могла быть плачевна. В итоге спасатели спустились в канализацию и вытащили девочку.

На месте происшествия вместе со спасателями работала бригада скорой помощи. Сотрудники МЧС передали девочку медикам. При осмотре у нее диагностировали перелом височной кости головы, проводится доследственная проверка.