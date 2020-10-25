10:49 25 Октября 2020Общество
Оперштаб сообщил о 16 710 новых заражениях коронавирусом в РФ
Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 16 710. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 16 710. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Новые заболевшие выявлены в 84 регионах страны. Медики уточнили, что в 26,7% случаев не было клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки зафиксировано 229 летальных исходов. Полностью от симптомов заболевания избавились 7 704 человека.
Общее число заболевших коронавирусом в России с начала пандемии составляет 1 513 877.