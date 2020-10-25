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10:49   25 Октября 2020
Политика

Первые экзитполы по выборам мэра Киева появились в Сети

Первые экзитполы по выборам мэра Киева появились в Сети

Жители Украины 25 октября голосуют за кандидатов в региональные законодательные собрания и глав муниципалитетов. Согласно нескольким опросам, Виталий Кличко может получить поддержку 40% избирателей Киева.

Кроме Кличко на кресло столичного градоначальника претендуют представители президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, а также член "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Попов. Их шансы, по эксзитполам, оцениваются примерно в 6% и 9% соответственно, говорится на канале "Интернет-опрос".

Избирательные участки на Украине открылись сегодня в восемь утра по местному времени и завершат работу в восемь вечера. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский объявил национальный опрос из пяти пунктов.

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