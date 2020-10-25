Сокрытие кражи побудило начальника медслужбы на Донбассе поджечь медпункт

Начальник медицинской службы на Донбассе устроил пожар в медпункте, чтобы его не смогли уличить в краже лекарств от коронавируса.

Начальник медицинской службы на Донбассе устроил пожар в медпункте, чтобы его не смогли уличить в краже лекарств от коронавируса.

Руководитель медицинской службы батальона 80 бригады ВСУ на Донбассе захотел похитить дорогие медикаменты, предназначенные для лечения COVID-19. Чтобы замести следы, он сжег медпункт, в котором находились лекарства.

Пожар в медпункте произошел 23 октября неподалеку от села Нижняя Ольховая. Стражи правопорядка установили, что поджег помещения был совершен намеренно, чтобы скрыть недостающие медикаменты, которые нужны для лечения коронавирусной инфекции. Правоохранители провели обыск и нашли 500 коробок с лекарствами, медпрепаратами и оборудованием, которые были спрятаны в подвальном помещении медпункта.