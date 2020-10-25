Политолог высмеял идею Рады взыскать с России «компенсацию»

Эксперт связал инициативу партии «Голос» с местными выборами на Украине.

Политолог Владимир Джаралла назвал «безумным и идиотским» законопроект Верховной рады о компенсации, которую Россия должна выплатить Украине за «нанесенный ущерб». В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт связал подобные инициативы с местными выборами.

«Украина идет по русофобской линии стран восточной Европы, Польши и Прибалтики. Это линия курируется английскими и американскими специалистами, так что можно предположить, что [реализация законопроекта — прим. ред.] возможна. <...> Местные выборы на Украине покажут новую расстановку сил, если выборы будут проведены честно», — комментирует Джаралла.

Накануне глава партии «Голос», депутат Рады Кира Рудык во время выступления на киевском форуме по безопасности заявила о необходимости подсчитать, какие убытки Москва наносит Киеву.

«Есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены» — сказала она.

Ее фракция предложила законопроект для подсчета размера суммы, которую Украина сможет взыскать с России. Сейчас его «рассматривает комитет». Рудык отметила, что речь может идти как о пяти, так и о 500 миллиардах долларов.

Комментируя перспективы инициативы, политолог напомнил ироничные слова президента России Владимира Путина, который в 2005 году ответил на территориальные претензии Латвии по поводу Пыталовского района Псковской области.

«Давайте взглянем, как это было у других стран. Здесь можно процитировать слова нашего президента, который обратился к классиками сатирической литературы — "от мертвого осла уши они получат [а не Пыталовский район — прим. ред.]"».

Согласно обновленной Конституции, Россия является правопреемником Советского Союза, напоминает эксперт. От имени СССР наша страна вполне может потребовать компенсации со стороны Украины за помощь в укреплении и становлении Киева.

«Это вся промышленная и индустриальная база страны. Кроме того, речь идет о территориях, которые входили в состав России, а затем были переданы в состав формирующейся Украины в 1920-х годах во время образования самого СССР», — пояснил собеседник издания.

Напомним, Украинская ССР была образована в 1919 году. В составе Советского Союза, Украине передали территории, относившиеся в Российской Империи к русским губерниям в регионах Донбасса и Новороссии. Так, большевистское правительство присоединило к УССР города Юзовка (ныне — Донецк), Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Екатеринослав (с 2016 года — Днепр) и Елисаветград (с 2016 года — Кропивницкий). В 1939-1940 годах к советской Украине присоединили Восточную Галицию, Северную Буковину, а также Южную Бессарабию. В 1945 году — Закарпатье.

«Если кому-то очень хочется обратиться к истории, там можно много чего интересного найти», — резюмировал Джаралла.

К слову, Россия уже несколько лет судится с Украиной по «долгу Януковича». В 2013 году администрация украинского экс-президента выпустила еврооблигации более чем на три миллиарда долларов, которые полностью приобрела Россия. В 2015 году Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга по этим бумагам и не выплатила очередные проценты. С тех пор ее долг только рос и достиг 4,5 миллиарда долларов.

Украинская сторона считает, что сделка противоречила законодательству Украины, и у подписавшего ее тогдашнего министра финансов не было соответствующих полномочий. Спор рассматривает Верховный суд Великобритании. Он должен был вынести очередное решение в середине 2020 года.

Доброе утро! В 8 утра началось голосование на местных выборах в Украине. Будем отслеживать ход событий в нашем онлайн-репортаже.https://t.co/4bQtzW3zJ2 — СТРАНА.ua (@stranaua) October 25, 2020

Голосование на местных выборах началось на Украине в воскресенье, 25 октября. Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 мск), пишут украинские СМИ со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Украинцы изберут депутатов районных, сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад, а также глав сел, поселков и городов.

Голосование на избирательных участках закончится в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В ЦИК уточнили, что правом голоса наделены 28 миллионов 622 тысяч избирателей.

Также сегодня состоится общенациональный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Пришедшим на участки нужно будет ответить на пять вопросов. В частности, глава Украины хочет знать, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донбассе и легализацию марихуаны в медицинских целях.