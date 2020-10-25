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10:25   25 Октября 2020
Политика

Минобороны Армении сообщило о локальных боях в Карабахе

Минобороны Армении сообщило о локальных боях в Карабахе

Министерство обороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе продолжаются бои локального значения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря военного ведомства Шушан Степанян.

Обстановка в зоне конфликта в ночь на 25 октября оставалась стабильно напряженной говорится в сообщении. На отдельных участках не стихала артиллерия. Степанян добавила, что Баку открыл огонь по населенным пунктам Аскеранского и Мартунинского районов Карабаха.

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#азербайджан #армения #карабах

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