Минобороны Армении сообщило о локальных боях в Карабахе

Министерство обороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе продолжаются бои локального значения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря военного ведомства Шушан Степанян.

Министерство обороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе продолжаются бои локального значения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря военного ведомства Шушан Степанян.

Обстановка в зоне конфликта в ночь на 25 октября оставалась стабильно напряженной говорится в сообщении. На отдельных участках не стихала артиллерия. Степанян добавила, что Баку открыл огонь по населенным пунктам Аскеранского и Мартунинского районов Карабаха.