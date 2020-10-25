Сторонники Тихановской собираются провести "марш народного ультиматума"

Срок ультиматума, который выставила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, истекает сегодня, 25 октября. Ее сторонники собираются провести "марш народного ультиматума". Об этом сообщает РИА Новости.

Срок ультиматума, который выставила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, истекает сегодня, 25 октября. Ее сторонники собираются провести "марш народного ультиматума". Об этом сообщает РИА Новости.

Тихановская выдвинула три требования: действующий глава государства Александр Лукашенко должен уйти в отставку, выпустить политзаключенных и прекратить насилие на улицах до 25 октября 2020 года. В противном случае она грозит массовыми несанкционированными акциями, забастовками и блокировкой дорожного движения.

Лукашенко ранее провел встречу в СИЗО КГБ с представителями оппозиции. Стороны обсуждали будущую конституционную реформу. Также некоторых участников освободили из-под ареста.