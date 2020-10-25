Специалисты из России создают метановый ракетный двигатель

Ракеты на перекиси водорода не интересуют российскую частную компанию "Ларос", вместо этого было принято решение создать новый двигатель на метановой основе, передает ТАСС со ссылкой на главу компании Олега Ларионова.

Ракеты на перекиси водорода не интересуют российскую частную компанию "Ларос", вместо этого было принято решение создать новый двигатель на метановой основе, передает ТАСС со ссылкой на главу компании Олега Ларионова.

Двигатель на метане получил название РД-2500. Предполагается, что он будет пользоваться спросом у других частных космических компаний, а также отправит в космос многоразовые носители "Лароса".

"Мы по-прежнему ориентируемся на сверхлегкие ракеты-носители, которые должны выводить до 200 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 800 км", — подчеркнул Ларионов.

Отказ от двигателей на перекиси водорода обусловлен несколькими причинами. Среди них недостаточная информация насчет безопасности его использования. Другая кроется в том, что метан является недорогим и доступным топливом. После завершения работ над двигателем организация планирует вновь заняться проектировкой сверхлегких ракет-носителей.