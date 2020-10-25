Украина приступила к проведению местных выборов

Украинцам также предстоит принять участие в народном опросе, который инициировал президент страны Владимир Зеленский.

Участки для голосования на Украине начали работать в 09:00 по московскому времени. Украинцам также предстоит принять участие в народном опросе, который инициировал президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет Regnum.

Гражданам государства 25 октября предстоит отдать голоса за местных законодателей, а также выбрать градоначальников. Голосование продлится 12 часов. Правом голоса на Украине обладают более 28 миллионов граждан.

Стоит отметить, что параллельно местным выборам будет проходить народный опрос, который инициировал Владимир Зеленский.