Собянин: большинство москвичей соблюдают меры по борьбе с COVID-19

Большинство жителей Москвы выполняют меры властей по борьбе с распростране6нием коронавирусной инфекции. Соответствующее мнение высказал столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия–1".

Большинство жителей Москвы выполняют меры властей по борьбе с распростране6нием коронавирусной инфекции. Соответствующее мнение высказал столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия–1".

Градоначальник отметил, что люди старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями переведены на самоизоляцию. Более миллиона горожан работают в дистанционном режиме, а часть школьников проходит обучение дома.

По словам Собянина, сейчас он видит соблюдение мер предосторожности большинством москвичей. Он добавил, что власти столицы не планируют ужесточать ограничения, введенные из-за пандемии. В Москве продолжают действовать масочный режим и правило социальной дистанции.