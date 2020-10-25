Силы безопасности Афганистана устранили одного из лидеров "Аль-Каиды"

Силы безопасности Афганистана в рамках спецоперации устранили одного из действующих лидеров запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности республики (NDS).

Силы безопасности Афганистана в рамках спецоперации устранили одного из действующих лидеров запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности республики (NDS).

Силовики ликвидировали боевика Абу Мухсина аль-Масри. Его имя значилось в списке самых разыскиваемых террористов, составленного Федеральным бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов. Спецоперация проводилась в районе Андар в провинции Газни.

"NDS... сообщает, что главарь "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри был ликвидирован в ходе операции сил Афганистана", — передает издание.

Нейтрализованный главарь вооруженного формирования разыскивался американскими силами по обвинениям в финансовой помощи иностранной террористической организации и сговоре с целью уничтожения граждан США.