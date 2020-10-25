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8:07   25 Октября 2020
Общество

Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 через три месяца

Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 через три месяца

При соблюдении всех установленных правил спад заболеваемости коронавируса в России начнется уже через три месяца, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат призвал россиян к соблюдению предписанных противоэпидемиологических мер, указав, что тогда купировать вспышку вируса можно будет и раньше.

"Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени", — цитирует ТАСС Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России также считает, что для победы над коронавирусом нужно перевести как можно большее людей на удаленку, соблюдать масочный режим и запустить массовое производство вакцины.

Если привить людей из групп риска, то распространение вируса среди них значительно уменьшится. Соблюдая эти условия, победить вспышку коронавируса получится раньше трех месяцев.

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