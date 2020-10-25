Рекордное число кандидатов примет участие в выборах на Украине

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября, после чего впервые за 30 лет новые избранные местные советы получат широкие полномочия и большую самостоятельность. Об этом сообщил ТАСС.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября, после чего впервые за 30 лет новые избранные местные советы получат широкие полномочия и большую самостоятельность. Об этом сообщил ТАСС.

Количество участвующих в выборах кандидатов бьет все рекорды. ЦИК сообщил о 224 тысячах претендентах на должности различных уровней. Граждане Украины должны будут выбрать 324 мэра, а также депутатов в областные, городские, районные и поселковые советы.

Выборы обойдут стороной Донецкую и Луганскую народные республики, а также 18 территориальных общин этих регионов. Власти приняли решение отменить в этих областях процесс волеизъявления из-за небезопасности, так как территории расположены недалеко от линии соприкосновения.