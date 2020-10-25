СМИ сообщили о заражении советника Майкла Пенса COVID-19

Советник вице-президента США Майкла Пенса Марти Обст получил положительный результат теста на коронавирус, о его состоянии пока ничего неизвестно. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Советник вице-президента США Майкла Пенса Марти Обст получил положительный результат теста на коронавирус, о его состоянии пока ничего неизвестно. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Обст официально не работает в Белом доме, но является приближенным лицом Пенса и часто с ним видится. Во время последней встречи, по данным издания, политики не вступали в тесный контакт. Заразился коронавирусом и глава администрации вице-президента США Марк Шорт.

Глава государства Дональд Трамп и первая леди Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп узнали о том, что "подхватили" COVID-19 2 октября. Президент провел три дня в медицинском центре, после чего находился в Белом доме, не прекращая работу. Уже через неделю он вернулся к привычному образу жизни.