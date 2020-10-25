Депутаты Верховной Рады хотят "взыскать" с России миллиарды долларов

Верховная Рада работает над законопроектом, согласно которому будет подсчитана денежная компенсация за "нанесенный ущерб" Украине со стороны России, заявила глава партии "Голос" Кира Рудик, сообщает РИА Новости.

Верховная Рада работает над законопроектом, согласно которому будет подсчитана денежная компенсация за "нанесенный ущерб" Украине со стороны России, заявила глава партии "Голос" Кира Рудик, сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на киевском форуме по безопасности Рудик заявила о необходимости подсчитать, какие убытки Россия якобы наносит Украине.

"Мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", — отметила украинский депутат.

По словам Рудик, Украина может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна не будет принимать "денежную компенсацию" России за "оккупацию" Крыма.