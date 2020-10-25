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6:10   25 Октября 2020
Происшествия

Росгвардеец спас потерявшего сознание за рулем мужчину в Югре

Росгвардеец спас потерявшего сознание за рулем мужчину в Югре

Мужчине в Ханты-Мансийске стало плохо на дороге, и он потерял сознание за рулем. Вовремя оказавшийся рядом росгвардеец спас водителя.

Сотрудник Росгвардии отправился по делам на своем личном автомобиле. В пути он обратил внимание на "виляющее" авто, которое швыряло из стороны в сторону. Мужчина догнал машину, а когда поравнялся с водительским креслом, то увидел, что автомобилист находится без сознания. Управлять машиной в это время пыталась пассажирка.

Рядовой служащий вышел из своего авто и добежал до кроссовера, чтобы остановить его. Он распахнул водительскую дверь и дотянулся до рычага ручного тормоза.

После этого росгвардеец вызвал скорую. Когда медики приехали — пострадавший уже пришел в себя, благодаря оказанной вовремя помощи.

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