Обама назвал Трампа виновным в увеличении количества случаев COVID-19 в США

Действующий президент США Дональд Трамп виновен в увеличении темпов распространения коронавирусной инфекции по стране. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама, передает ТАСС.

Действующий президент США Дональд Трамп виновен в увеличении темпов распространения коронавирусной инфекции по стране. Об этом заявил бывший американский лидер Барак Обама, передает ТАСС.

Своим мнением политик поделился в рамках выступления перед избирателями штата Флорида на демонстрации в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии США Джозефа Байдена. По его словам, за восемь месяцев пандемии действующая власть так и не смогла добиться сокращения суточных показателей развития эпидемиологической ситуации.

"На этой неделе он (Прим. ред. — Трамп) жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии. Но если бы он работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше", — отметил Обама.

Демократ напомнил, что глава Белого дома не в состоянии даже обезопасить себя. Несколько недель назад стало известно о выявлении коронавируса у политика, но, несмотря на это, Трамп продолжает игнорировать наличие проблемы.