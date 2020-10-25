Рогозин рассказал, почему 24 октября не проводятся ракетные запуски

Россия не проводит ракетных запусков 24 октября, поскольку эта дата является "черным днем" для отечественной космонавтики. Об этом у себя в Twitter написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Россия не проводит ракетных запусков 24 октября, поскольку эта дата является "черным днем" для отечественной космонавтики. Об этом у себя в Twitter написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Директор Роскосмоса напомнил, что именно в этот день 60 лет назад на "Байконуре" случился инцидент, в результате которого погибло несколько человек, включая главкома РВСН маршала артиллерии Митрофана Неделина. Рогозин уточнил, что примерно за 30 минут до пуска ракеты Р-16 несанкционированно включился двигатель второй ступени.

"За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41", — написал он.

Кроме того, через три года после этого происшествия, в этот же день произошла еще одна авария. На шахтной пусковой установке ракеты Р-9 вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек.