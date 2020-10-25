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4:28   25 Октября 2020
Общество

Рогозин рассказал, почему 24 октября не проводятся ракетные запуски

Рогозин рассказал, почему 24 октября не проводятся ракетные запуски

Россия не проводит ракетных запусков 24 октября, поскольку эта дата является "черным днем" для отечественной космонавтики. Об этом у себя в Twitter написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Директор Роскосмоса напомнил, что именно в этот день 60 лет назад на "Байконуре" случился инцидент, в результате которого погибло несколько человек, включая главкома РВСН маршала артиллерии Митрофана Неделина. Рогозин уточнил, что примерно за 30 минут до пуска ракеты Р-16 несанкционированно включился двигатель второй ступени.

"За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41", — написал он.

Кроме того, через три года после этого происшествия, в этот же день произошла еще одна авария. На шахтной пусковой установке ракеты Р-9 вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек.

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#россия #рогозин #роскосмос

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