Компания "Аэрофлот" увеличила число полетов в Минск, Женеву и Мале

Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву с 25 октября вырастет до трех раз в неделю, а в Мале — до четырех. Об этом сообщается на сайте российского авиаперевозчика "Аэрофлот".

Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву с 25 октября вырастет до трех раз в неделю, а в Мале — до четырех. Об этом сообщается на сайте российского авиаперевозчика "Аэрофлот".

Полеты из России в Белоруссию и обратно будут выполняться в четверг, субботу и воскресенье. По такому же графику будут следовать самолеты из Российской Федерации в Швейцарию и обратно.

Регулярные рейсы по маршруту Москва — Мале — Москва будут выполняться российским авиаперевозчиком по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что в начале ноября будет восстановлено прерванное авиасообщение между РФ и Японией.