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4:09   25 Октября 2020
Общество

Компания "Аэрофлот" увеличила число полетов в Минск, Женеву и Мале

Компания "Аэрофлот" увеличила число полетов в Минск, Женеву и Мале

Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву с 25 октября вырастет до трех раз в неделю, а в Мале — до четырех. Об этом сообщается на сайте российского авиаперевозчика "Аэрофлот".

Полеты из России в Белоруссию и обратно будут выполняться в четверг, субботу и воскресенье. По такому же графику будут следовать самолеты из Российской Федерации в Швейцарию и обратно.

Регулярные рейсы по маршруту Москва — Мале — Москва будут выполняться российским авиаперевозчиком по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отмечается, что в начале ноября будет восстановлено прерванное авиасообщение между РФ и Японией.

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#аэрофлот #белоруссия #полет #швейцария

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