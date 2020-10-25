Экс-повар Елизаветы II рассказал о популярной в королевской семье выпечке

Любимой выпечкой в королевской семье является банановый хлеб. Об этом сообщил бывший личный повар королевы Великобритании Елизаветы II Даррен Макгрэди, передает Insider.

Любимой выпечкой в королевской семье является банановый хлеб. Об этом сообщил бывший личный повар королевы Великобритании Елизаветы II Даррен Макгрэди, передает Insider.

Большинство членов королевской семьи на регулярной основе ели банановый хлеб на пикниках, которые проходили в замке Балморал, или же во время послеобеденного чая, отметил Даррен Макгрэди. Он добавил, что всегда хранил в холодильнике запас этой выпечки на случай, если неожиданно нагрянут гости.

Однако маленькие принц Гарри и принц Уильям не ели тот же банановых хлеб, что и взрослые. По этой причине экс-повар Елизаветы II вносил некоторые изменения в классический рецепт. Он пек для детей хлеб со сладкой карамельной глазурью.