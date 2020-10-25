Обстрел военного патруля ЛНА произошел в районе Аш-Швейриф

Военный патруль Ливийской национальной армии (ЛНА) подвергся обстрелу со стороны неизвестных в районе Аш-Швейриф. Информацию об этом передает Libyan News в Twitter, пишет ФАН.

Военный патруль Ливийской национальной армии (ЛНА) подвергся обстрелу со стороны неизвестных в районе Аш-Швейриф. Информацию об этом передает Libyan News в Twitter, пишет ФАН.

Источники издания подтвердили сведения о гибели четырех солдат ЛНА в результате обстрела. В настоящее время по факту инцидента инициировано расследование, направленное на установление ответственной стороны. Предположительно, злоумышленники связаны с нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии или Турцией.

Ракетный обстрел по территориям североафриканской страны ранее был зафиксирован со стороны позиций боевиков ПНС Ливии. Таким образом, подконтрольные триполитанскому режиму силы нарушили заключенное 23 октября соглашение о режиме перемирия.