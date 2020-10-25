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2:20   25 Октября 2020
Политика

ICAN: Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в 2021 году

ICAN: Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в 2021 году

Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он должен вступить в силу 22 января 2021 года. Об этом Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN) сообщила в соцсети Twitter.

Гондурас стал последней страной, ратифицировавшей договор. Присоединившиеся к соглашению государства обязуются не разрабатывать, не испытывать и не накапливать ядерное оружие.

Принятие договора о запрещении ядерного оружия произошло в июле 2017 года по итогам переговоров. В них не принимали участие Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

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#ядерное оружие #ратификация #договор о запрещении ядерного оружия

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