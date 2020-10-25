1:05 25 Октября 2020Общество
Беглов попросил жителей Петербурга правильно носить защитные маски
Рабочая повестка петербургских властей на уходящей неделе была посвящена борьбе с распространением коронавируса. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям и попросил их носить защитные маски правильно.
Рабочая повестка петербургских властей на уходящей неделе была посвящена борьбе с распространением коронавируса. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям и попросил их носить защитные маски правильно.
Беглов отметил, что сейчас всем приходится мириться с новыми условиями. Петербуржцы, по его словам, могут продолжать жить нормально, соблюдая при этом требования Роспотребнадзора.
"Дополнительные ограничения пока вводить не планируем. Смысл защитить петербуржцев, а не ущемить их права", – подчеркнул губернатор.
За правильным ношением защитных масок теперь будут внимательно следить в общественном транспорте Петербурга. Нарушителям положен денежный штраф.