Беглов попросил жителей Петербурга правильно носить защитные маски

Рабочая повестка петербургских властей на уходящей неделе была посвящена борьбе с распространением коронавируса. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям и попросил их носить защитные маски правильно.

Рабочая повестка петербургских властей на уходящей неделе была посвящена борьбе с распространением коронавируса. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям и попросил их носить защитные маски правильно.

Беглов отметил, что сейчас всем приходится мириться с новыми условиями. Петербуржцы, по его словам, могут продолжать жить нормально, соблюдая при этом требования Роспотребнадзора.

"Дополнительные ограничения пока вводить не планируем. Смысл защитить петербуржцев, а не ущемить их права", – подчеркнул губернатор.

За правильным ношением защитных масок теперь будут внимательно следить в общественном транспорте Петербурга. Нарушителям положен денежный штраф.